FC Emmen neemt na 56 goals in 124 wedstrijden afscheid van spits

Cas Peters heeft FC Emmen verlaten voor FC Volendam. De 25-jarige aanvaller heeft een contract voor drie seizoenen getekend in het Kras Stadion, zo maken De Wijdbroeken via de officiële kanalen bekend. Peters had bij de Eredivisionist nog een contract voor de rest van dit seizoen, met een optie op een extra jaar.

“Ik ben blij dat we een aanvaller van het kaliber Peters aan onze selectie kunnen toevoegen. Samen met Boy Deul brengt hij de nodige ervaring met zich mee”, reageert trainer Misha Salden. Peters speelde sinds de zomer van 2016 voor Emmen; in het seizoen 2014/15 voetbalde hij ook al op De Oude Meerdijk.

In deze periodes kwam Peters tot 56 doelpunten en 20 assists in 124 officiële wedstrijden. Hij kwam ook nog uit voor Go Ahead Eagles, De Graafschap, het Portugese CD Nacional en voor de beloften van FC Twente. Dit seizoen deed Peters enkel nog mee tegen AZ; in dit met 1-4 verloren duel kwam hij twaalf minuten in actie.

Bij FC Emmen concurreerde Peters met onder anderen Nicklas Pedersen, Jafar Arias en aanvoerder Anco Jansen. In Volendam hoopt hij weer voldoende minuten te maken. Voor de oranjehemden is Peters de vijfde aanwinst van deze zomer, na Kelvin Oxfoort, Nordin Bakker, Robin Schouten en Deul.