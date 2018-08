De Mooij verkiest Feyenoord boven buitenland: ‘Doel is De Kuip halen’

Splinter de Mooij heeft zijn eerste profcontract bij Feyenoord ondertekend, zo maken de Rotterdammers via de officiële kanalen bekend. De zeventienjarige aanvallende middenvelder heeft zijn handtekening onder een driejarig contract gezet, waardoor hij tot 2021 aan Feyenoord verbonden is. De Mooij verkiest een langer verblijf in Rotterdam boven een avontuur in het buitenland.

TSG 1899 Hoffenheim en Crystal Palace zouden volgens Voetbal International en het Algemeen Dagblad geïnteresseerd zijn geweest in de diensten van De Mooij. De talentvolle aanvallende middenvelder heeft echter besloten om Feyenoord voorlopig trouw te blijven. “Ik heb de afgelopen jaren ongelooflijk veel geleerd van de trainers van Feyenoord Academy”, laat De Mooij weten op de website van Feyenoord.

“Dat mijn harde werken wordt beloond met een contract is hartstikke mooi. Nu wil ik graag doorpakken, dit seizoen in Onder-19, maar mijn uiteindelijke doel is natuurlijk om De Kuip te halen”, vervolgt de aanvallende middenvelder, die sinds 2014 in de jeugdopleiding van Feyenoord speelt. De Rotterdammers namen hem destijds over van het Haagse HVV. Dit seizoen speelt hij in de Onder-19 van Feyenoord, het team dat gecoacht wordt door Dirk Kuyt.

Martin van Geel, technisch directeur in De Kuip, is in zijn nopjes met het eerste contract van De Mooij. “Splinter is een allround middenvelder die sterk is in zijn duels.‘Hij is een stabiele jongen die zich de afgelopen jaren gestaag bleef ontwikkelen. We hebben het vertrouwen dat hij op die manier door blijft gaan en we blijven er alles aan doen om hem daarbij te helpen”, concludeert Van Geel.