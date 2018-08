Alisson kan zich zaterdag bij uniek Premier League-kwartet scharen

Liverpool heeft na drie speeldagen in het nieuwe Premier League-seizoen nog geen enkel punt laten liggen, net als Tottenham Hotspur, Chelsea en Watford. De Merseyside-club won echter nog nooit de eerste vier Premier League-duels van een voetbaljaargang. Leicester City leed op de eerste speeldag een nederlaag tegen Manchester United, maar pakte daarna zes punten uit twee duels. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het King Power Stadium, zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur.

O Leicester City won drie van de laatste vier thuisduels met Liverpool in alle competities. De laatste onderlinge ontmoeting in het King Power Stadium, afgelopen seizoen, ging echter met 2-3 verloren.

O Liverpool won acht van de laatste twaalf Premier League-wedstrijden tegen Leicester City: twee remises, twee nederlagen. In twee van de laatste drie seizoenen, 2015/16 en 2016/17, ging het uitduel met the Foxes in competitieverband echter verloren.

O Leicester City verloor elk van de laatste tien competitiewedstrijden tegen de club die aan het begin van die dag aan kop ging in de Premier League. In deze wedstrijden kwam men zelf slechts 4 keer tot scoren en kreeg men 25 tegendoelpunten om de oren.

O Alisson kan de vierde keeper in de Premier League-geschiedenis worden die in zijn eerste vier optredens voor een club de nul houdt, na Alex Manninger (eerste zes), Anders Lindegaard (eerste vijf) en José Manuel Reina (eerste vier).

O Liverpool won elk van de laatste vier Premier League-duels zónder een tegendoelpunt. Alleen in december 2005 was de Merseyside-club tot een langere reeks in competitieverband in staat: acht zeges op rij zonder tegengoal, onder leiding van Rafael Benitez.

O Liverpool kan zaterdag voor de eerste keer in de Premier League-geschiedenis de eerste vier wedstrijden van een seizoen in winst omzetten. De laatste keer dat the Reds daar op het allerhoogste niveau in slaagden, was in 1990/91 onder Kenny Dalglish, in de First Division.

O Liverpool incasseerde niet één tegendoelpunt in de eerste drie Premier League-duels van dit seizoen. De laatste keer dat de Merseyside-club niet één tegendoelpunt in de eerste vier competitieduels om de oren kreeg, was in 2005/06.

O Vijftig procent van de zes 90th minute goals in het nieuwe Premier League-seizoen werden door Leicester City (twee) en Liverpool (een) gemaakt. De twee clubs zijn in 2018 verantwoordelijk voor 12 van de 37 Premier League-goals (Leicester City 8 en Liverpool 4) in de laatste minuut.

O Sinds de rentree van Leicester City in de Premier League in 2014/15 nam Jamie Vardy liefst 43 procent van de competitiegoals tegen een club uit de big six voor zijn rekening: 27 van de 63 goals. De spits is zaterdag echter geschorst.

O Sinds de start van afgelopen seizoen won Liverpool niet één van de laatste acht Premier League-duels waarin Mohamed Salah weliswaar wel startte maar niet scoorde of een assist gaf: vier remises, vier nederlagen.