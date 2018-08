Kezman ontkent ‘valse geruchten’: ‘Hij zal voorlopig voor Lazio spelen’

In de laatste dagen van de transferwindow wil Paris Saint-Germain nog een grote slag slaan. Le10Sport wist eerder deze week te melden dat Antero Henrique, sportief directeur bij les Parisiens, met de entourage van Sergej Milinkovic-Savic zou hebben gesproken. Mateja Kezman, zaakwaarnemer van de middenvelder van Lazio, verwijst deze geruchten naar het rijk der fabelen.

Het Franse medium wist dinsdag te melden dat Kezman en Zoran Vekic, de belangenbehartigers van Milinkovic-Savic, in Parijs met een afvaardiging van Paris Saint-Germain hebben gesproken. Bij dit gesprek zouden naast Henrique ook Pini Zahavi en Neymar senior aanwezig zijn geweest. Door de verkoop van Gonçalo Guedes aan Valencia zou Paris Saint-Germain financiële ruimte hebben om Milinkovic-Savic los te weken bij Lazio.

Kezman ontkent deze geruchten in gesprek met de Corriere dello Sport. “Milinkovic-Savic zal in Rome blijven en voorlopig voor Lazio spelen. Er zijn deze zomer de nodige valse geruchten verspreid over hem”, laat de belangenbehartiger van Milinkovic-Savic weten. De Servische middenvelder ligt in Rome nog tot medio 2022 vast en Lazio liet in een eerder stadium al weten dat hij alleen voor de hoofdprijs mag vertrekken.

Eerder deze zomer werd de 23-jarige middenvelder al gelinkt aan een overstap naar AC Milan, Juventus en Manchester United. Volgens de Corriere dello Sport is het nu aannemelijker dat Milinkovic-Savic een nieuw, verbeterd contract gaat ondertekenen. Daarmee zou de Serviër tot medio 2023 komen vast te liggen in Rome, terwijl zijn jaarsalaris van anderhalf miljoen euro verdubbeld wordt.