Real Madrid bereidt zich voor op vertrek Marcelo

(AS)

Jan Oblak heeft een nieuw contractvoorstel van Atlético Madrid naast zich neergelegd. Los Colchoneros willen de Sloveense doelman voor langere tijd aan zich binden, maar hij ziet dat niet zitten. (AS)

Celtic verwacht in de laatste dagen van de transferwindow nog aanbiedingen voor Moussa Dembélé. De Franse spits is voor 23 miljoen euro op te halen en Olympique Marseille en Olympique Lyon zijn geïnteresseerd. (L’Équipe)

In de komende veertien dagen moet blijken waar de toekomst van Ivan Gazidis ligt. De clubleiding van Arsenal gaat ervan uit dat de algemeen directeur ingaat op de avances van AC Milan. (Daily Mail)