Rechterhand Bosz strijkt neer bij Jong Oranje: ‘Zwaar, maar niet onmogelijk’

Hendrie Krüzen is de nieuwe assistent-bondscoach van Jong Oranje, zo laat de KNVB woensdagochtend weten via de officiële kanalen. De 53-jarige trainer wordt als nieuwe rechterhand van Erwin van de Looi de opvolger van Paul Bosvelt, die de functie niet meer kon combineren met zijn baan als technisch manager van Go Ahead Eagles.

Krüzen kan meteen aan de bak, aangezien Jong Oranje maandag bij elkaar komt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Jong Engeland op 6 september en Jong Schotland op 11 september. De oud-speler van onder meer FC Den Bosch, PSV, AZ en Go Ahead Eagles fungeerde de afgelopen jaren als de vaste assistent van Peter Bosz en werkte in die hoedanigheid bij Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax en Borussia Dortmund.

Door de komst van Krüzen is de staf, die verder wordt gevormd door keeperstrainer Sierd van der Berg en tweede assistent Hedwiges Maduro, compleet. Jong Oranje richt zich op kwalificatie voor het EK Onder-21, dat volgend jaar in Italië en San Marino wordt georganiseerd en Krüzen heeft zich ook tot en met de kwalificatiereeks voor dat toernooi aan het team verbonden.

“Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan. Het werken met jonge, talentvolle, gretige voetballers heb ik altijd mooi gevonden en bij Jong Oranje is hieraan geen gebrek. We hebben een zware, maar zeker geen onmogelijke uitdaging om ons te kwalificeren voor het EK 2019 in Italië en San Marino. Ik heb er vertrouwen in dat wij samen met de staf en spelers iets moois kunnen gaan neerzetten”, reageert hij op zijn aanstelling.