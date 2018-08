‘Als Real komt kun je tegen jezelf zeggen: ‘Deze kans komt nooit meer’’

Eden Hazard werd de afgelopen maanden nadrukkelijk in verband met een transfer naar Real Madrid, waar hij de opvolger van Cristiano Ronaldo moest worden. De Belg bleef echter bij Chelsea en volgens Roberto Martínez, bondscoach van de Rode Duivels, hoeft het geen slechte ontwikkeling te zijn dat Hazard geen nieuwe uitdaging buiten de Premier League is aangegaan.

“Het is geen slecht nieuws dat hij in Engeland is gebleven. Als Real je wil hebben kun je tegen jezelf zeggen: ‘Deze kans komt nooit meer’, maar Eden zag het niet op die manier. Maurizio Sarri was onderweg naar Chelsea en ik snap dat de club zijn beste speler niet kwijt wilde raken. Het is logisch dat hij gewild is. Eden is een goede jongen. Hij heeft het geaccepteerd en zal dit seizoen presteren”, vertelde de bondscoach aan verslaggevers.

“Ik was blij dat hij tegen Arsenal (3-2 overwinning van Chelsea, red.) weer op het veld stond en hij liet zien dat hij betrokken was bij de belangrijke momenten van de wedstrijd. Hij heeft gezegd dat het geen slechte zaak is dat hij is gebleven, maar hij moet dat niet alleen zeggen. Het belangrijkste is dat hij het ook op het veld laat zien. Ik zag de derde goal van Chelsea tegen Arsenal (die Marcos Alonso maakte op aangeven van Hazard, red.) en ik wist genoeg.”

“Na zo'n WK is het goed voor Hazard dat hij een nieuwe uitdaging heeft. De komst van Sarri is goed voor Eden. Hij is klaar voor die nieuwe uitdaging en klaar voor een nieuwe trainer bij Chelsea”, sluit Martínez af. The Blues gaan momenteel met negen punten uit de eerste drie duels gedeeld aan kop in de Premier League. Chelsea won zijn eerste competitiewedstrijden onder Sarri van Huddersfield Town, Arsenal en Newcastle United.