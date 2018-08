Strootman: ‘De CL is niet het enige waar je je keuze op moet baseren’

Kevin Strootman rondde deze week zijn enigszins verrassende overstap van AS Roma naar Olympique Marseille af. Bij de Franse club zal de middenvelder niet in de Champions League actief zijn, terwijl hij de afgelopen jaren met AS Roma wel in het miljardenbal speelde. In onderstaande video legt hij uit waarom dat zijn keuze niet heeft beïnvloed.