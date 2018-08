PSV verdient tientallen miljoenen met kwalificatie Champions League

In navolging van Ajax is ook PSV erin geslaagd om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Na een 2-3 overwinning in Wit-Rusland heeft de ploeg van trainer Mark van Bommel de klus woensdag voor eigen publiek geklaard: 3-0. Voor het eerst in acht jaar doen twee clubs uit Nederland mee aan het miljardenbal. Door kwalificatie verzekerde Ajax zich dinsdag van ruim veertig miljoen euro aan inkomsten en ook bij PSV stromen de miljoenen binnen.

Startpremie

In de Champions League verdeelt de UEFA in totaal 1,95 miljard euro aan prijzengeld. 25 procent van dat bedrag (488 miljoen euro) is door de Europese voetbalbond gereserveerd voor het uitkeren van startpremies. Net als Ajax en alle andere geplaatste clubs ontvangt ook PSV 15,25 miljoen euro. Als de Eindhovenaren in de play-offs waren uitgeschakeld door BATE Borisov, stroomde het in de groepsfase van de Europa League in en dat had in totaal 7,9 miljoen euro opgeleverd. De bond keert namelijk 5 miljoen euro uit aan clubs die worden uitgeschakeld in de play-offs op weg naar de Champions League. De startpremie in de Europa League bedraagt 2,9 miljoen euro.

Coëfficiëntpremie

Dertig procent van het prijzengeld, wat neerkomt op 585,05 miljoen euro, is door de UEFA gereserveerd voor premies op basis van de Europese prestaties van clubs van de afgelopen tien jaar. De clubs die van alle 32 deelnemers op deze coëfficiëntenlijst het slechtst presteert, ontvangt 1,1 miljoen euro. De best presterende club (Real Madrid) ontvangt 35,46 miljoen euro uit deze pot.

Van alle 32 deelnemende teams staat PSV op basis van de Europese prestaties van de afgelopen tien jaar op de 23ste postitie en dat levert 11 miljoen euro op. Deze miljoenen ontvangen de Eindhovenaren nog eens bovenop de startpremie van 15,25 miljoen euro. Ajax presteerde de afgelopen tien jaar een stuk beter in Europa en start als nummer zestien aan de groepsfase van de Champions League. De premie van de Amsterdammers ligt daarom op 18,7 miljoen euro.

Winstpremies

De UEFA heeft nog eens 585 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitkeren van winstpremies. Een overwinning in de groepsfase van het toernooi is goed voor 2,7 miljoen euro en een gelijkspel levert 900.000 euro op. Clubs die succesvol zijn worden beloond, want kwalificatie voor de achtste finales levert een bonus van 9,5 miljoen euro op. Clubs die doorstoten naar de kwartfinales mogen nog eens 10,5 miljoen euro bijschrijven. Een plek in de halve finale is goed voor 12 miljoen euro en de bonus voor het bereiken van de finale ligt op 15 miljoen euro. De winnaar van de Champions League ontvangt nog eens 4 miljoen euro.

Marketpool en recettes

Vanuit deze pot verdeelt de UEFA nog eens 292 miljoen euro. Niet iedere club krijgt hetzelfde bedrag. Als alleen Ajax zich had geplaatst, was het volledige bedrag naar de Amsterdammers gegaan. Nu ook PSV zich heeft gekwalificeerd, moeten beide Nederlandse clubs de som delen. Om hoeveel geld het gaat, is vooralsnog niet precies bekend. Het Algemeen Dagblad verwacht dat het tussen de 3 en 6 miljoen euro gaat. Als landskampioen heeft PSV recht op 55 procent, Ajax krijgt de overige 45 procent.

Tot slot haalt PSV miljoenen euro’s uit de kaartverkoop van de wedstrijden. Aan de thuiswedstrijd tegen BATE Borisov en de drie aanstaande groepswedstrijden houdt de club uit Eindhoven ongeveer 5 miljoen euro over. Mocht PSV zich kwalificeren voor de volgende ronde, dan loopt dit bedrag verder op.

Europa League

De financiële verschillen tussen de Champions League en Europa League zijn enorm. Waar er in de Champions League 1,95 miljard euro wordt uitgekeerd, heeft de UEFA voor de Europa League in totaal ‘slechts’ 560 miljoen euro gereserveerd. De 48 clubs die zich plaatsen voor de groepsfase ontvangen een startpremie van 2,92 miljoen euro. De coëfficiëntpremie ligt in de Europa League op 71.430 euro per positie, tegenover 1,1 miljoen euro in de Champions League. Waar Real Madrid op basis van deze ranglijst 35,46 miljoen euro ontvangt, moet de best geplaatste club in de Europa League het doen met 3,42 miljoen euro.

De prestatiepremies liggen ook een stuk lager. Een overwinning in de Europa League is goed voor 570.000 euro en een gelijkspel levert 190.000 euro op. Aan de groepswinnaars wordt een bonus van 1 miljoen euro uitgekeerd en de nummer 2 krijgt 500.000 euro. In de knock-outfase zijn enkele miljoenen te verdienen. Zo levert een plek in de halve finale 2,4 miljoen euro op en is het bereiken van de finale goed voor 4,5 miljoen euro. De winnaar van de Europa League krijgt nog eens 4 miljoen euro.