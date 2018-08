‘Mourinho krijgt nog één kans’: ‘Spelers praten al over komst Zidane’

Manchester United kent met twee nederlagen uit de eerste drie wedstrijden van het nieuwe Premier League seizoen een dramatische start en de toekomst van José Mourinho lijkt al vroeg in de voetbaljaargang aan een zijden draadje te hangen. The Red Devils nemen het zondag op Turf Moor op tegen Burnley en als die wedstrijd niet gewonnen wordt, zou een exit van de Portugees weleens het gevolg kunnen zijn.

Verschillende Engelse media melden woensdag namelijk dat Manchester United bereid is om Mourinho nog een laatste kans te geven. De sfeer binnen de spelersgroep zou inmiddels vergelijkbaar zijn met die tijdens de laatste dagen van Louis van Gaal en de Daily Mail citeert een anonieme bron binnen de club die aangeeft dat er door de spelers al openlijk wordt gesproken over het vertrek van Mourino.

“Ze zeggen dat José snel weg zal zijn. Sommigen denken dat hij eruit vliegt als er wordt verloren van Burnley, anderen zien niet in hoe hij na september nog steeds de trainer is. We hebben dit eerder gezien en het voelt precies hetzelfde. De club zal zeggen dat José gesteund wordt, maar we hebben allemaal gezien wat er met Louis gebeurde. De spelers praten al over de mogelijke komst van Zinédine Zidane”, laat de bron naar verluidt weten.

Algemeen directeur Ed Woodward zou, na het ontslaan van David Moyes en Van Gaal, niet voor de derde keer in vierenhalf jaar tijd afscheid willen nemen van een trainer, maar komt ook onder enorme druk te staan als United zondag voor de derde keer op rij verliest. Voor de nederlaag tegen Tottenham Hotspur van afgelopen weekend werd er ook al verloren van Brighton & Hove Albion en de club kent nu de slechtste seizoenstart in 26 jaar.