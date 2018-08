MVV verlost ‘sterke en doelgerichte spits’ van reserverol bij De Graafschap

Anthony van den Hurk vervolgt zijn carrière bij MVV Maastricht, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie via de officiële kanalen bekend. De 25-jarige spits komt over van De Graafschap en tekent in Limburg een tweejarig contract. Van den Hurk speelde dit seizoen tot dusver nog geen minuut in de Eredivisie voor de Superboeren.

De Graafschap nam Van den Hurk twee jaar geleden over van FC Eindhoven. Sinds 2016 speelde de spits 53 wedstrijden in het shirt van de Superboeren, waarin hij tot 19 doelpunten en 7 assists kwam. Na de promotie moest Van den Hurk het in de Eredivisie met een reserverol stellen, waardoor hij besloten heeft om naar MVV te verkassen.

“In de zoektocht naar een nieuwe spits, was ons oog al een tijdje geleden op Anthony gevallen. Hij presteerde bij De Graafschap de afgelopen seizoenen prima, maar leek nu na de promotie kind van de rekening te worden in een grote en kwalitatief sterke selectie. Dat was onze kans en die hebben we gegrepen”, laat trainer Ron Elsen weten op de website van MVV. Van den Hurk is in Maastricht de opvolger van Jonathan Okita, die naar NEC vertrok.

“Anthony is een sterke, doelgerichte spits die prima past in ons systeem. Daarnaast beschikt hij over de nodige ervaring op ons niveau, die hij vervolgens ook weer kan overbrengen aan onze jonge selectie. Wij zijn dan ook zeer content met de komt van Anthony naar Maastricht”, besluit Elsen. Van den Hurk speelde eerder in het shirt van FC Eindhoven, FC Den Bosch en PSV.