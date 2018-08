PSV - BATE Borisov: live-uitzending, blessures en vermoedelijke opstellingen

PSV kan er woensdagavond voor zorgen dat voor het eerst in acht jaar twee Nederlandse clubs zich plaatsten voor de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren verdedigen in eigen huis een 2-3 voorsprong tegen BATE Borisov. Vorige week liet de ploeg van trainer Mark van Bommel in Wit-Rusland zien dat het in staat is om de opponent van zich af te schudden en als de Eindhovenaren iets zorgvuldiger waren geweest in de afronding, was de return in het Philips Stadion een formaliteit geweest. Nadat Ajax dinsdagavond het goede voorbeeld gaf tegen Dynamo Kiev, is het nu de beurt aan PSV.

Even leek het er vorige week dinsdag op dat PSV een overwinning uit handen zou geven, toen Aliaksandr Hleb vlak voor tijd de 2-2 op het scorebord zette. De Wit-Russen waren nog niet klaar met juichen toen invaller Donyell Malen vlak na de aftrap een voorzet van Angeliño tegen de touwen kopte. Het late doelpunt is inmiddels een wapen geworden voor het team van Van Bommel. Vorig seizoen won PSV al met enige regelmaat wedstrijden in de slotfase en ook dit seizoen is dat het geval. Behalve de wedstrijd tegen BATE Borisov werden ook de competitiewedstrijden tegen Fortuna Sittard (1-2) en PEC Zwolle (1-2) in de absolute slotfase over de streep getrokken.

Door de overwinning én drie uitdoelpunten staat PSV er goed voor tegen BATE Borisov. Toch kan het nog altijd mis gaan, beseft ook Van Bommel. Waar het grootste gevaar ligt woensdagavond? "Dat wij deze situatie onderschatten. Daar heb ik vorige week ook voor gewaarschuwd”, zei de trainer dinsdag op de persconferentie. “Vorige week hebben we het niet onderschat en dat moeten we weer niet doen. We moeten wel goed aan de wedstrijd gaan beginnen. Maar dat willen we iedere wedstrijd."

Van Bommel vertelde verder dat hij zijn ploeg niet op een andere of speciale manier heeft voorbereid op de return tegen BATE. "Nee, je moet eigenlijk onverstoorbaar zijn. Of je nu vriendschappelijk speelt, voor de beker, competitie of Champions League, je moet het zo benaderen als alle andere wedstrijden. Anders ga je iets anders doen als dat je normaal doet”, aldus de coach. "Natuurlijk is er een ander soort spanning. De hymne voor de wedstrijd, het stadion is anders aangekleed. Dat brengt allerlei dingen met zich mee. Als je je gewoon voorbereid, zowel individueel als team, maak je de meeste kans om te winnen. Dat is geen garantie, maar je kan dan wel het beste uit je zelf halen.”

Afwezigen PSV

PSV moet het tegen BATE doen zonder Derrick Luckassen. De verdediger was er in de uitwedstrijd al niet bij omdat hij bezig was met een overstap naar Hertha BSC. Dinsdag rondde hij zijn tijdelijke overstap naar de Duitse club af. Hij wordt gehuurd en Hertha heeft daarbij een optie tot koop bedongen. Zijn vertrek had mede te maken met de komst van Trent Sainsbury. Laatstgenoemde zal ook tegen BATE nog niet in actie komen. Dat geldt ook voor Ryan Thomas, die door een zware knieblessure geruime tijd aan de kant staat. PSV hoopt in de slotfase van de transferperiode nog een vervanger aan te trekken voor de ongelukkige international van Nieuw-Zeeland.

Het is vooralsnog onduidelijk of Van Bommel kan beschikken over Maximiliano Romero. De Argentijnse spits ontbrak tegen PEC Zwolle omdat hij ‘niet fit’ was. Verwacht werd dat hij niet lang aan de kant staat. Van Bommel kon er verder weinig over kwijt, want trainers van clubs mogen tegenwoordig niet veel meer delen over blessures van spelers vanwege nieuwe privacy-wetgeving.

Vermoedelijke opstellingen

De opstelling van PSV zal niet anders zijn dan bij de uitwedstrijd tegen BATE Borisov, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Tegen PEC Zwolle ontbrak Pablo Rosario vanwege lichte klachten en in dat duel werd hij vervangen door Dante Rigo. Laatstgenoemde zal woensdag genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Ook doelpuntenmaker Malen zal vanaf de zijlijn moeten toekijken, want Van Bommel kiest in de aanval voor Steven Bergwijn, De Jong en Hirving Lozano.

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño, Rosario, Pereiro, Hendrix, Bergwijn, De Jong, Lozano

Vermoedelijke opstelling BATE Borisov: Scherbitskiy, Rios, Milunovic, Filipenko, Filipovic, Ivanic, Banka, Yablonski, Dragun, Stasevitsj, Tuominen

PSV - BATE live

De wedstrijd tussen PSV en BATE is woensdagavond te zien op het open kanaal. Het duel wordt uitgezonden door Veronica. De uitzending begint om 20.30 uur en om 21.00 uur vindt de aftrap plaats in het Philips Stadion. Betaalzender Ziggo Sport zendt de wedstrijd eveneens uit.