Blind treurt na vertrek: ‘Ik denk dat we hem nog goed hadden kunnen gebruiken’

Ajax nam vorige week afscheid van Siem de Jong, die op huurbasis naar Sydney FC is vertrokken. Daley Blind werd zodoende maar voor korte tijd herenigd met de 29-jarige aanvallende middenvelder en dat vindt hij jammer. Hij kan wel begrijpen dat De Jong besloten heeft om Amsterdam achter zich te laten.

“Ik ben niet bij zijn gesprekken met de trainer geweest, maar Siem had volgens mij niet het gevoel dat hij nog kansen zou krijgen”, zegt Blind in gesprek met Voetbal International. De Jong speelde dit seizoen geen enkele wedstrijd voor Ajax, alvorens hij de Amsterdammers op huurbasis inruilde voor een Australisch avontuur. “Als je vaak niet bij de wedstrijdselectie zit, is dat heel lastig.”

“Ik weet zelf hoe dat voelt, dat is echt niet fijn. Dan zit je niet lekker in je vel en ga je kijken wat de andere opties zijn”, vervolgt de verdediger annex middenvelder. Hij vindt het jammer dat De Jong vertrokken is bij Ajax. “Niet alleen omdat we bevriend zijn. Ik denk dat we Siem nog goed hadden kunnen gebruiken. Zeker in Europa, met al zijn ervaring, zijn directe spel en slimmigheid.”

“Aan de andere kant is dit voor hem een mooi avontuur. Ik hoop dat hij een goede tijd tegemoet gaat in Australië”, besluit Blind. De Jong keerde vorige zomer terug in Amsterdam, maar was afgelopen seizoen geen vaste waarde bij Ajax. De aanvallende middenvelder is nu tot volgende zomer verhuurd aan Sydney FC, dat uitkomt in de Australische A-League.