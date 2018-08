‘Het filmpje is 130.000 keer bekeken, dat heeft wel wat opgeleverd’

NAC Breda voegde maandag Theo Zwarthoed aan de selectie toe. De 35-jarige doelman zat zonder club en tekende voor een jaar, met een optie voor nog een jaar. Zwarthoed kwam vorig jaar nog uit voor Excelsior, de vorige club van de huidige NAC-trainer Mitchell van der Gaag. Zwarthoed hield tot de competitiestart zijn conditie op peil bij FC Volendam en liep daarna dagelijks tien kilometer om fit te blijven.

De zoektocht naar een nieuwe club was niet makkelijk. Jos van Nieuwstadt, een goede vriend en tegenwoordig teammanager van Willem II, stelde de doelman voor om LinkedIn te gebruiken. “Vraagt hij: 'sta je op LinkedIn? Ik: wat is LinkedIn?', ik was er niet bekend mee. Maakt niet uit, zei hij, ik doe het wel voor je en dan zien we wel wat er terechtkomt. Ik een filmpje maken en naar hem opgestuurd. Als je dan ziet dat het filmpje 130.000 keer bekeken is... Dat heeft wel wat opgeleverd”, erkent Zwarthoed in gesprek met BN DeStem.

“Grappig om te zien dat LinkedIn zoveel teweeg kan brengen.” Zwarthoed kon op Cyprus aan de slag, maar het gevoel was mede vanwege zijn schoolgaande kinderen niet goed. “Dat weegt allemaal mee in de beslissing, zeker gezien mijn leeftijd. Samen met Edwin Zoetebier run ik in Volendam een keepersschool, al drie jaar.” Toen NAC zich meldde, was de keuze snel gemaakt. “Ik ging altijd graag naar NAC, een van de mooiste uitwedstrijden van het jaar. Als je de beleving ziet, de sfeer.”

“Daar wilde ik nu onderdeel van zijn, NAC is een van de mooiste clubs van Nederland. Of dit mijn laatste jaar als prof is weet ik niet.Ik kom als tweede man en om de jonge keepers te begeleiden. Dat betekent niet dat ik met de voeten omhoog op de bank zit tijdens een wedstrijd. Ik weet wat mijn rol is, zo kwam ik ook bij Excelsior binnen, maar je weet nooit hoe het loopt. Ik ga zeker de concurrentiestrijd aan.” NAC zal spoedig de tijdelijke komst van Benjamin van Leer van Ajax bekendmaken: hij zal in principe de eerste doelman worden. De rol van Mark Birighitti lijkt volledig uitgespeeld, terwijl Karol Niemczycki waarschijnlijk als derde doelman zal fungeren.