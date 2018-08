‘Kampioen’ Yaya Touré ondergaat medische keuring in Londen

Yaya Touré lijkt op het punt om bij een nieuwe club aan de slag te gaan. Zaakwaarnemer Dimitry Seluk meldde dinsdagavond op Twitter dat de Ivoriaanse middenvelder ‘een medische keuring in Londen heeft ondergaan’. “Yaya is dicht bij het ondertekenen van een nieuw contract”, zo verzekert de markante belangenbehartiger van Touré.

Touré vertrok eind juni bij Manchester City, de club waar hij acht jaar op de loonlijst stond en waarmee hij drie landstitels veroverde. Sindsdien was het onduidelijk waar de toekomst van de veteraan lag, maar nu lijkt er duidelijkheid te komen. De meest voor de hand liggende optie was in eerste instantie West Ham United. Daar staat met Manuel Pellegrini een manager voor de selectie die in het verleden zeer succesvol met Touré samenwerkte.

Seluk maakt echter korte metten met het gerucht. “Het is niet West Ham. Honderd procent. Yaya is een kampioen. De laatste plaats is niets voor hem”, verzekert de Rus, die nog een lachende emoticon toevoegde. Ook Crystal Palace maakt geen kans. “Het is niet Crystal Palace. Honderd procent. Roy Hodgson zei dat hij niet weet wanneer zijn spelers jarig zijn. Kan Yaya daarheen gaan?”, vroeg Seluk zich lachend af.

Vier jaar geleden dreigde Touré de gelederen van Manchester City te verlaten omdat de club niet nadrukkelijk stilstond bij zijn verjaardag. De Ivoriaan vond het van een gebrek aan respect getuigen. Touré, 35 jaar, speelde 316 duels voor Manchester City, scoorde 79 keer en won naast drie landstitels ook de FA Cup en twee League Cups.