De Ligt: ‘Of we een premie krijgen? Dat moet je aan directie van Ajax vragen’

Ajax bereikte dinsdagavond de groepsfase van de Champions League. In het Olimpiejsky Stadion in Kiev verdedigde de ploeg van Erik ten Hag dinsdagavond een 3-1-voorsprong met succes. Maar ondanks de kansenregen kwam het in het weerzien met Dynamo Kiev niet tot scoren: 0-0. Matthijs de Ligt is blij met het bereiken van de groepsfase, maar vond het ook jammer dat de Amsterdammers het spannend hielden door niet te scoren.

“Het is uiteindelijk een verdiende overwinning. Het is lang geleden dat Ajax CL speelde. We hebben ons via drie voorrondes geplaatst. Dat wil wel wat zeggen over onze ploeg. We zijn weerbaar geweest”, benadrukte De Ligt in gesprek met Veronica. “Het telt nu even niet gelukkig dat we zoveel kansen hebben gemist. Maar inderdaad, ik heb liever dat we de volgende keer eerder scoren.”

Ajax ondernam in Kiev liefst 28 doelpogingen, tegenover de thuisploeg slechts vijf. Toch kwamen de bezoekers niet tot scoren. “Dit is het hoogste niveau, daar wil je als speler heen. Dat is goed voor onze spelers. Dat is gewoon top. Het enige wat we kunnen doen is feesten. De loting, dat zien we nog wel. Dit is geweldig", benadrukte de centrale verdediger.

“Of we een premie krijgen? Dat moet je aan de directie vragen. Daar is over gesproken, maar het gaat niet om het geld. Het gaat om prestige”, besloot De Ligt. Voor Ajax betekent het bereiken van de groepsfase van de Champions League niet alleen sportief succes. De club is ook al zeker van veertig miljoen euro. Daarmee zijn de transfers van Dusan Tadic en Daley Blind al ruimschoots terug verdiend.