Slordigheid staat terugkeer Ajax in Champions League niet in de weg

Voor het eerst sinds 2014 gaat Ajax de groepsfase van de Champions League in. Het team van Erik ten Hag had dinsdag genoeg aan een 0-0 remise bij Dynamo Kiev, na een eerdere 3-1 overwinning in Amsterdam. De bezoekers waren dominant en kregen genoeg kansen om de volle buit mee te nemen, maar waren onzorgvuldig in de afronding. Donderdagavond wordt bekend welke ploegen Ajax in de groepsfase zal treffen.

Ajax wist dat een doelpunt de nodige zekerheid zou inbouwen, maar de bezoekers maakten geen gebruik van een uitgelezen kans om vroeg op voorsprong te komen. Na een kwartier kreeg Ajax een strafschop, toen Matthijs de Ligt door Tomasz Kedziora werd vastgehouden in het strafschopgebied. Dusan Tadic legde aan vanaf elf meter, trof de paal en schoot uit de rebound over. Ondanks de gemiste penalty kwam Ajax steeds beter in de wedstrijd, na een moeizaam begin in het Olympisch Stadion.

In de zesde minuut was Ajax nog goed weggekomen. Met een knappe reflex haalde André Onana een schot van Benjamin Verbic uit de bovenhoek, na prachtig voorbereidend werk van Viktor Tsygankov. De zoektocht van Dynamo Kiev naar een vroege goal sorteerde geen effect; na de strafschop van Tadic waren de belangrijkste kansen in de eerste helft voor Ajax. Tadic schoot wild over, Klaas-Jan Huntelaar trof het zijnet, Donny van de Beek schoot van dichtbij net naast en een afstandspoging van Hakim Ziyech was een prooi voor keeper Denys Boyko.

De grootste kans was drie minuten voor rust echter voor Huntelaar. De spits werd vanaf de rechterflank bediend door Van de Beek en dook van dichtbij op voor Boyko, maar de keeper kwam als winnaar uit de één-op-één-situatie. Het leek er niettemin op dat Ajax de wedstrijd onder controle had. De ploeg van Erik ten Hag hield de bal goed in de ploeg en gaf de Oekraïense opponent geen gelegenheid om gevaarlijk uit te breken. Ook in de tweede helft kwamen er kansen op de 0-1. Tien minuten na rust legde Ziyech aan voor een vrije trap, die uiteenspatte op de lat.

Omdat Ajax kansen bleef missen, hield het Dynamo Kiev in leven. De gastheer meldde zich gaandeweg de tweede helft vaker op de helft van Ajax, zonder erg gevaarlijk te worden. De 0-1 hing nadrukkelijker in de lucht dan de 1-0, mede omdat Dynamo Kiev steeds grotere risico's moest nemen, maar het geduld van de meegereisde fans bleef op de proef worden gesteld. Negen minuten voor tijd had Huntelaar het vizier niet op scherp staan na een goede pass van Tadic en vervolgens lukte het hem bij de doellijn ook niet om te scoren. Het mocht de vreugde na het laatste fluitsignaal echter niet drukken.