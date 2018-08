Naderende transfer van FC Groningen wekt verbazing: ‘Hij scoort zelden’

FC Groningen hoopt uiterlijk vrijdag de komst van Jannik Pohl van Aalborg BK en de aftocht van Tom van Weert naar de Deense club af te ronden. Volgens technisch manager Ron Jans moeten beide spelers nog medisch gekeurd worden en moet het papierwerk nog geregeld worden. Meerdere scouts van FC Groningen hebben Pohl, goed voor 11 treffers in 62 competitieduels, aan het werk gezien in Denemarken.

“Hij heeft een iets mindere periode gehad vanwege trieste familieomstandigheden, maar heeft in het verleden erg veel gescoord”, vertelt scout Jurrie Koolhof in gesprek met RTV Noord. “Het is nu aan hem om het straks waar te maken in Groningen.” Jans bevestigt de lezing van Koolhof. “Jannik stond bij ons al een tijdje op een lijstje. Hij is snel, bereid om te werken en heeft veel diepte in zijn spel.”

Pohl, 22 jaar, staat in eigen land meer bekend als een speler die niet veel doelpunten maakt. De concrete interesse uit Groningen wekt dan ook verbazing. “Hij scoort namelijk zelden voor Aalborg. Zijn 'finishing skills' zijn gewoon niet goed genoeg”, verzekert de Deense sportjournalist Morten Espersen van Ekstra Bladet aan de regionale omroep. “Het is een harde werker, die fysiek sterk is en veel meters maakt. Daarbij benut hij de vrije ruimte goed.”

Søren Sorgenfri, eveneens goed ingevoerd in het Deense voetbal, vraagt zich af of Pohl op de Nederlandse velden zal slagen. “Je hebt spitsen die altijd op de juiste plek staan en een neusje voor de goal hebben, maar dat heeft Pohl niet echt. Als hij in de Eredivisie wil slagen moet hij meer laten zien dan hij in dienst van Aalborg heeft gedaan.”