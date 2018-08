Real Madrid bekijkt volgende maand pupil van Guardiola

Napoli en Elseid Hysaj gaan op korte termijn met elkaar om de tafel om te praten over een nieuw contract. De back, die nog tot medio 2021 vastligt, werd recent in verband gebracht met een overstap naar Chelsea. (Sky Italia)

Arsenal gaat Reiss Nelson kwijtraken aan TSG 1899 Hoffenheim. De jonge aanvaller ziet onvoldoende perspectief bij the Gunners , weigert daarom zijn contract te verlengen en staat op het punt om naar Duitsland te verkassen. (Goal)

Xabi Alonso staat op het punt om als trainer aan de slag te gaan. De oud-middenvelder, die in mei zijn trainerscursus afrondde, gaat in jeugdopleiding van Real Madrid aan de slag en krijgt de Infantil A onder zijn hoede. (Marca)