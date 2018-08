Winschotenaar traint met Bolt: ‘Ik heb weleens betere voetballers gezien’

Usain Bolt maakt serieus werk van een carrière als voetballer. De inmiddels gestopte sprinter, goed voor acht gouden Olympische medailles en elf wereldtitels, streek deze maand 'voor onbepaalde tijd' neer bij Central Coast Mariners en kan vrijdag debuteren in een vriendschappelijk duel met een amateurclub. In Australië traint hij samen met Tom Hiariej, die nog niet onder de indruk lijkt van de voetbalkwaliteiten van de Jamaicaanse sprintlegende.

"Hoe moet je dat zeggen", lacht de geboren Winschotenaar in gesprek met RTV Noord. "Ik heb weleens betere voetballers gezien. Al zie ik wel potentie. Hij wil het heel graag, dat merk je. Maar voor de basis heeft hij nog wel een tijdje nodig. En daar is hij ook druk op aan het oefenen", weet de ex-speler va FC Groningen, FC Emmen en SC Cambuur, die sinds vorig jaar in de A-League speelt.

De komst van Bolt heeft in ieder geval voor veel media-aandacht gezorgd, merkt Hiariej op. "Bij de eerste training waren er ik weet niet hoeveel camera's, van over de hele wereld. Dat was wel even wennen. Dat je bij zo'n legende in de kleedkamer zit, die ook gewoon zijn voetbalschoenen aantrekt. Maar na een weekje went dat ook wel weer. Voetbaltechnisch wordt het lastig voor Bolt. Maar er komen ook andere dingen bij kijken, de randzaken. Media-aandacht, geld."

Bolt speelt op de trainingen als linksbuiten. Zijn trainer Mike Mulvey zegt tegen de BBC dat zijn nieuwe pupil het 'oké' doet en vrijdag waarschijnlijk wel minuten krijgt in het oefenduel. Bolt heeft aanpassingstijd nodig, geeft de trainer aan. "Wat wij van hem vragen, zijn dingen die hij jaren niet heeft hoeven doen. Hij heeft wel basisvaardigheden, maar het is zaak om die te gebruiken op onze snelheid."