PSV bevestigt gesprekken met Bursaspor over bekende van Van Bommel

PSV is met Bursaspor in gesprek over de komst van Aziz Behich, zo bevestigt de koploper van de Eredivisie aan Voetbalzone. De club reageert daarmee op berichtgeving van beIN Sports, dat dinsdagavond meldde dat Behich al een driejarig contract heeft ondertekend. Die berichtgeving is volgens PSV voorbarig.

Hoewel de gesprekken lopen, hebben PSV en Bursaspor nog geen akkoord bereikt over de transfer van de linksback. Een week geleden schreef beIN Sports nog dat beide clubs elkaar hadden gevonden in een transfersom van vier miljoen euro. Ook dat werd toen ontkend door PSV. Behich, een 26-voudig international van Australië die ook over een Turks paspoort beschikt, staat sinds de winter van 2013 onder contract in Bursa.

Behich heeft nog een contract voor één seizoen bij de club uit de Süper Lig, maar mag vanwege de financiële problemen bij Bursaspor vertrekken. PSV ziet in hem volgens het Eindhovens Dagblad een aanwinst voor de breedte, die als stand-in moet dienen voor Angeliño. Behich kwam op het WK drie wedstrijden in actie voor Australië. Hij werkte daar samen met assistent-bondscoach Mark van Bommel, die nu de coach van PSV is.

De 27-jarige verdediger werd onlangs ook in verband gebracht met Atalanta. Mocht PSV aan het langste eind trekken, dan wordt Behich wellicht niet de laatste aanwinst van de regerend kampioen. Vanwege de ernstige kruisbandblessure van Ryan Thomas zoekt PSV in de slotdagen van de transfermarkt nog naar een middenvelder; zowel het kopen als huren van een nieuwkomer is volgens algemeen directeur Toon Gerbrands een optie.