Galatasaray halfjaar na transfer van 16 miljoen herenigd met WK-ganger

Badou Ndiaye keert terug bij Galatasaray. De regerend kampioen van Turkije maakt dinsdagavond bekend dat de middenvelder een seizoen lang wordt gehuurd van Stoke City. In de eerste seizoenshelft van 2017/18 speelde de Senegalees al voor Galatasaray, waarna hij werd overgenomen door Stoke. Met die club degradeerde hij vervolgens naar de Championship.

Galatasaray betaalde Osmanlispor in augustus 2017 een bedrag van 7,5 miljoen euro om Ndiaye in te lijven. Hij tekende een vierjarig contract, maar zou daar slechts enkele maanden van uitdienen. Nadat Ndiaye zich rap had ontwikkeld tot een belangrijke aanjager op het middenveld van Galatasaray, sloeg Stoke op de laatste dag van de winterse transfermarkt toe voor zestien miljoen euro. Cim Bom maakte dus 8,5 miljoen euro winst in korte tijd.

Ndiaye werd basisspeler in de Premier League en kwam tot dertien competitieduels, waarin hij tweemaal scoorde. Hij kon de degradatie naar de Championship niet afwenden. In de eerste wedstrijd op het tweede niveau deed Ndiaye nog ruim een uur mee, maar in de daaropvolgende vier duels behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie. De nieuwe trainer Gary Rowett is niet onder de indruk van Ndiaye en stond toe dat hij op huurbasis zou verkassen.

Galatasaray maakt bekend dat het een huursom van 750.000 euro betaalt aan Stoke voor de WK-ganger. Bovendien neemt de club uit Istanbul het salaris van de middenvelder op zich: in Turkije gaat Ndiaye 2,7 miljoen euro verdienen, zo maakt Galatasaray bekend. De club maakt geen melding van een optie tot koop. Ndiaye is na Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Mugdat Celik en Henry Onyekuru de vijfde zomeraanwinst van de huidige koploper van Turkije.