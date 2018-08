Toivonen houdt het voor gezien: ‘Geweldige herinneringen en vrienden voor leven’

Ola Toivonen speelt niet langer voor Zweden. De 32-jarige aanvaller van Toulouse stelt zich na 11 jaar en 64 A-interlands niet meer beschikbaar voor de nationale ploeg.

"Bedankt voor alle steun", laat Toivonen weten. "Mijn jaren als international hebben mij geweldige herinneringen en vrienden voor het leven gegeven, met het WK in Rusland als afsluiting."

Zweden plaatste zich zonder de in 2016 als international gestopte Zlatan Ibrahimovic, ten koste van onder meer Nederland en Italië voor het WK en haalde in Rusland de kwartfinales. Toivonen scoorde in het met 2-1 verloren groepsduel met Duitsland.

Toivonen kwam tussen 2009 en 2014 tot 139 optredens in het shirt van PSV. Hij vertrok in januari 2014 voor 2,5 miljoen euro naar Stade Rennes, om vervolgens twee zomers geleden een verbintenis met Toulouse te ondertekenen.