Hertha BSC huurt Luckassen van PSV en bedingt optie tot koop

Derrick Luckassen verlaat PSV op huurbasis voor Hertha BSC, zo melden beide clubs dinsdagavond via de officiële kanalen. Mogelijk heeft de verdediger zijn laatste wedstrijd voor de Eindhovenaren gespeeld, aangezien de club uit de Bundesliga een optie tot koop heeft bedongen. De 23-jarige Luckassen maakte vorig jaar de overstap van AZ naar PSV, maar heeft niet weten te overtuigen in het Philips Stadion. Hij hoopt zijn loopbaan nieuw leven in te blazen bij de club uit Berlijn.

De overstap van Luckassen naar de Duitse club hing al enige tijd in de lucht. Vorige week reisde hij al niet met PSV af naar Wit-Rusland voor de belangrijkse wedstrijd in de play-offs van de Champions League tegen BATE Borisov (2-3 winst). Hij bleef achter om zijn overstap naar Hertha BSC af te ronden. Nu het papierwerk is afgewikkeld mag Luckassen zich speler van Hertha noemen. In Berlijn komt hij Karim Rekik tegen, die eerder al voor PSV speelde.

Luckassen maakte een jaar geleden voor circa vijf miljoen euro de overstap van AZ naar PSV. In zijn eerste seizoen wist hij niet te overtuigen. Onder toenmalig trainer Phillip Cocu wist hij zich niet in de basis te spelen en ook na de aanstelling van Mark van Bommel als hoofdtrainer werden de speelkansen voor Luckassen niet groter. Door de komst van Nick Viergever en Trent Sainsbury daalde hij in de pikorde.

In Duitsland gaat Luckassen spelen met rugnummer 31. “Met Derrick krijgen we de beschikking over een speler met een goede mentaliteit, die onze opties in de achterhoede vergroot. Met name in het centrum van de verdediging”, laat sportief directeur Michael Preetz weten op de clubwebsite. “Ik was er meteen van overtuigd dat Hertha BSC de juiste stap voor me is. Ik wil veel wedstrijden winnen en zo hoog mogelijk eindigen in de competitie”, aldus Luckassen.