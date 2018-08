Velthuizen keert definitief terug in Eredivisie: ‘Gelukkig was Piet beschikbaar’

AZ heeft Piet Velthuizen vastgelegd, zo meldt de Alkmaarse club dinsdagavond via de officiële kanalen. De 31-jarige doelman trainde al enige tijd mee met de selectie van trainer John van den Brom en heeft nu een contract tot medio 2019 gesigneerd. Velthuizen zat sinds zijn vertrek bij Omonia Nicosia uit Cyprus zonder club.

Door de blessure van Rody de Boer was AZ op zoek naar een extra doelman. “Dit is een mooie stap”, vertelt Velthuizen op de clubsite. “Een mooie club en ik heb een warm gevoel. John belde me op en vroeg of ik de rol van tweede keeper wilde invullen. Ik heb goede ervaringen met de trainer en voor mij was het dus een één-tweetje.”

Velthuizen begon zijn carrière bij Vitesse. Zijn eerste officiële wedstrijd speelde hij op oudejaarsdag 2006 tegen Heracles Almelo (2-2). In 2010 verruilde de doelman de Arnhemse club voor het Spaanse Hércules, waarna de keeper na één seizoen weer terugkeerde. In de zomer van 2017 vertrok Velthuizen naar Israël om te spelen voor Hapoel Haifa. Hij maakte het seizoen 2017/18 af bij Omonia Nicosia uit Cyprus.

“Het is bekend dat Rody geblesseerd is aan zijn schouder”, zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts op zijn beurt. “Vervolgens hebben we gekeken naar een stand-in en we wilden iemand met ervaring. Gelukkig was Piet beschikbaar. Hij heeft een goede indruk achtergelaten op de training en zodoende hebben wij hem een verbintenis aangeboden voor de rest van het seizoen.”