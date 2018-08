Strootman niet weg bij AS Roma door N'Zonzi: 'Concurrentie hoort erbij'

Kevin Strootman is dinsdag gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Olympique Marseille. De Fransen betalen maximaal 28 miljoen euro aan AS Roma voor de Oranje-international. Bij zijn presentatie in Zuid-Frankrijk gaf de middenvelder aan blij te zijn dat hij zich speler van L’OM mag noemen. Bij zijn nieuwe club wordt Strootman herenigd met trainer Rudi Garcia.

Strootman erkent dat de overstap de afgelopen week in een stroomversnelling is gekomen. “Nee, deze transfer heeft geen maanden in beslag genomen”, wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Voor de buitenwereld kwam dit misschien als een verrassing, maar niet voor mij. Ik had meteen een heel goed gevoel bij de club toen ik voor de eerste keer werd benaderd. Olympique wilde me echt heel graag hebben. Op zo'n moment moet je dan gewoon je gevoel volgen.”

“Het is een geweldige club en een mooie uitdaging. Ik heb echt ontzettend blij om hier te zijn. Ik heb al gesproken met de trainer, voorzitter en sportief directeur. Deze club wil winnen en ik wil ze daarbij helpen, aldus Strootman, die bij Roma al samenwerkte met Garcia. “Hij is een speciaal persoon voor me. Hij heeft me naar Roma gehaald en wilde me nu weer hebben. Ik heb met hem al gesproken over de tactiek en andere dingen. Ik hoop dat hij net zo blij met me is als in de afgelopen jaren.”

Roma trok deze transferperiode de portemonnee en technisch directeur Monchi trok veel spelers aan. De concurrentie op het middenveld in het Stadio Olimpico was dan ook gegroeid, mede door de komst van Frans international Steven N’Zonzi. “Of ik Roma heb verlaten vanwege N’Zonzi? Het is niet zo dat ik vertrek als een nieuwe speler komt. Roma heeft veel spelers aangetrokken, dat is normaal. Het is een grote club en ze hebben groot gelijk dat ze hem hebben gehaald. Concurrentie hoort erbij.”