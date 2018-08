‘Ik hoorde Sneijder tegen Materazzi zeggen: Ik speel je helemaal gek, lange lul’

Wesley Sneijder neemt op donderdag 6 september afscheid van Oranje tijdens de oefeninterland tegen Peru. De 34-jarige middenvelder zal tegen het Zuid-Amerikaanse land een basisplaats krijgen en zijn 134e en tevens laatste interland spelen. Kees Jansma werkte bij Oranje nauw samen met Sneijder en bewaart goede herinneringen aan de middenvelder, die momenteel voor Al-Gharafa in Qatar speelt.

“Ik zei tegen bondscoach Marco van Basten dat we een elftal lilliputters hadden opgesteld. Op een gegeven moment hoorde ik Sneijder in plat Utrechts tegen Materazzi zeggen: Ik speel je straks helemaal gek, lange lul”, blikt Jansma in gesprek met de VARA Gids terug op de wedstrijd op het EK 2008 tegen Italië. Oranje won in Bern met 3-0 van de Italianen, die op dat moment de regerend wereldkampioen waren.

“Iedereen begon keihard te lachen, de Italianen begrepen er niets van. Dat zelfvertrouwen heeft Wesley altijd gehad. Hij was overtuigd van zichzelf, en dat zag je ook terug in zijn interviews”, concludeert de voormalig perschef van Oranje. Hij krijgt bijval van Hans Kraay junior, die Sneijder geregeld interviewde bij het Nederlands elftal. Volgens hem veranderde de middenvelder amper in de afgelopen jaren.

“Hij had geen jaren ervaring nodig om beter uit zijn woorden te komen. Dat heeft met kwaliteit en zelfvertrouwen te maken. Toen hij 22 was, was hij al de baas bij Oranje”, stelt Kraay junior. Bondscoach Ronald Koeman liet onlangs bij Studio Voetbal al weten dat Sneijder een basisplaats zal krijgen in de oefeninterland tegen Peru. “Ik vind dat een recordinternational een afscheidswedstrijd verdient.”