FC Groningen wacht ‘drukke laatste transferweek’: ‘Nodige ontwikkelingen’

FC Groningen gaat een ‘drukke laatste transferweek’ tegemoet, zo laat algemeen directeur Hans Nijland op de website van de club weten. Hij bevestigt dat Tom van Weert toestemming heeft gekregen om een transfer naar het buitenland af te ronden. Volgens het Deense Ekstra Bladet is een transfer naar Aalborg BK in de maak.

Jannik Pohl zou dan de omgekeerde weg bewandelen en de gelederen van FC Groningen versterken. De 22-jarige spits, jeugdinternational van Denemarken, heeft bij Aalborg nog een contract tot medio 2020. Allan Gaarde, sportief directeur van Aalborg, bevestigde eerder dat er buitenlandse interesse is voor Pohl. Nijland meldt alleen dat Van Weert toestemming heeft gekregen om een transfer af te ronden, maar noemt niet zijn eventuele nieuwe club.

“Wat we wel kunnen bevestigen is dat Tom van Weert van ons toestemming heeft gekregen om een transfer naar het buitenland af te ronden. Als die er komt, biedt dat ons de financiële ruimte om ons in aanvallend opzicht nog te kunnen versterken. De komende dagen zal duidelijk worden welke kant het op gaat”, aldus Nijland. FC Groningen wist afgelopen weekeinde zijn eerste competitiewedstrijd te winnen, door De Graafschap in Doetinchem met 0-1 te verslaan.

“Vrijdag om middernacht sluit het zomerse transferwindow. Het belooft nog een drukke laatste transferweek te worden. Er zijn de nodige ontwikkelingen, maar op dit moment kunnen we nog geen volledige duidelijkheid verschaffen over mogelijke mutaties”, besluit de algemeen directeur van FC Groningen. Ook Jesper Drost staat nog op de nominatie om het Noordlease Stadion in de komende dagen nog te verlaten.