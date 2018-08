Bouy voor derde keer naar PEC: ‘Had ook in het buitenland kunnen blijven’

PEC Zwolle haalde Ouasim Bouy afgelopen week voor de derde keer op huurbasis binnen. De Zwollenaren hebben de 25-jarige verdediger annex middenvelder tijdelijk overgenomen van Leeds United, waar zijn contract nog tot medio 2021 loopt. “PEC voelt altijd vertrouwd”, legt Bouy zijn keuze uit in gesprek met FOX Sports.

“We hebben voorheen altijd een goede relatie gehad, mooie resultaten geboekt. Dus na een goed gesprek met de trainer, was het niet zo moeilijk meer”, concludeert de geboren Amsterdammer, die vorig seizoen door Leeds United werd verhuurd aan het Spaanse Cultural Leonesa. “Ik kreeg een berichtje van Mino (Raiola, red.) en natuurlijk bespreek je dat soort dingen met elkaar. Toen ik dat las, hebben we gesproken en dan ga je over dingen nadenken.”

“PEC is aan het groeien, dat merk je de laatste jaren. Alles wordt steeds beter. Het gaat niet om het niveau, want ik had ook in het buitenland kunnen blijven. Maar ik wilde gewoon terug naar Nederland”, vervolgt Bouy, die in de voorbereiding met Leeds United nauwelijks aan spelen toekwam. “Ik ben nog niet honderd procent, maar dat komt met de wedstrijden. Het gaat super snel, als je eenmaal de Eredivisie weer proeft. Zolang heb ik niet nodig.”

“We zijn blij met hem, omdat we weten wat hij kan toevoegen. Van achteruit, maar ook op het middenveld. In eerste instantie van achteruit. Daar hebben we hem voor gehaald, ook omdat we daar versterking nodig hadden. We zaten achterin wat krap in de bezetting en Ouasim kan daar spelen, heeft dat in het verleden ook hier laten zien”, aldus trainer John van 't Schip. Hij denkt dat het nog even duurt voordat Bouy volledige wedstrijden kan spelen. “Het is nu een kwestie van optrainen. We zullen proberen om hem zo snel mogelijk fit te krijgen.”