Boëtius gewaarschuwd: ‘In Duitsland zijn ze eerder met je klaar dan hier'

Jean-Paul Boëtius werd maandag gepresenteerd als aanwinst van 1.FSV Mainz 05. De 24-jarige vleugelaanvaller was bij Feyenoord om disciplinaire redenen op een zijspoor beland en mocht om die redenen vertrekken bij de Rotterdammers. Gertjan Verbeek, die in Duitsland voor 1.FC Nürnberg en VfL Bochum werkte, denkt dat Boëtius flink zal moeten aanpoten bij Mainz.

“Boëtius is snel en behendig, maar moet het niet van zijn fysiek hebben. Qua loopvermogen en kracht scoort hij niet heel hoog”, aldus Verbeek in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij denkt dat Boëtius iets kan toevoegen in Duitsland. "Hij kan een man uitspelen en heeft creativiteit. Dat laatste is minder aanwezig in het Duitse voetbal. Als de ploeg hem daarbij kan helpen zou het wel iets kunnen worden. Maar hij zal moeten aanpoten. Ook op de training.”

“In Duitsland zijn ze eerder met je klaar dan in Nederland. Daar moet je niet aan de autoriteit van de trainer tornen. Dat wordt niet geaccepteerd”, waarschuwt de momenteel clubloze oefenmeester. Hij krijgt bijval van Youri Mulder, die jarenlang voor Schalke 04 speelde. “Voetballen kan hij wel. Maar of hij de fysieke en mentale kracht heeft? Daar twijfel ik aan. Kan hij als het tegen zit de kop ervoor gooien? Hij zal moeten knokken. Laat hem nu maar zien dat hij dat kan.”

“Tactisch, technisch en qua snelheid kan hij het zeker aan. Maar in Duitsland wordt fysiek veel meer van je gevraagd. In de Bundesliga zijn de backs vaak de eerste aanvallers, dus hij kan aan de bak”, voegt Erik Meijer, voormalig speler van onder meer Uerdingen, Bayer Leverkusen, Hamburger SV en Alemannia Aachen, toe. “Als je al moeite hebt om in Nederland aan spelen toe te komen, hoe zwaar moet het dan zijn bij Mainz? Ik ben benieuwd.”