Van Bommel: ‘Een beetje on-Nederlands en dan sta je altijd ter discussie’

PSV moet zich woensdagavond ten koste van BATE Borisov zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Eindhovenaren verschaften zich in Wit-Rusland een uitstekende uitgangspositie door met 2-3 te winnen. Volgens trainer Mark van Bommel is het grootste gevaar dat zijn ploeg de return zal onderschatten.

“Vorige week hebben we dat overigens niet gedaan hoor, maar nu moeten we ervoor zorgen dat het morgen ook niet gebeurt”, zo wordt Van Bommel tijdens de persconferentie voorafgaand aan het treffen met BATE Borisov geciteerd door Voetbal International. Slechts vijf keer in de afgelopen achttien jaar wist een Nederlandse club de groepsfase van de Champions League via de voorronde te bereiken.

“Dat zegt ook dat de tegenstanders steeds sterker worden, ook in de voorronde. Daarom wordt het steeds moeilijker om je te kwalificeren”, vervolgt de oefenmeester, die als trainer wat rustiger lijkt dan als hij als speler was. “Ik ben hoe ik ben. Ik heb de afgelopen maanden geen show opgevoerd. De Van Bommel die iedereen nu ziet, is de Van Bommel die ik ben. Het zegt misschien meer over de mensen die erover praten dan over mij.”

“Wat verwachten de mensen dan? Ik zou het niet weten. Die discussie zal altijd rond mij hangen. Dat had ik als voetballer al vanwege mijn speelstijl. Een beetje on-Nederlands en dan sta je altijd ter discussie. Waar praten we over? Verwachten ze dat ik met mijn jasje ga gooien langs de lijn? Dat ik het veld op ren? Het is een eindeloze discussie, ik maak me er niet druk om”, aldus Van Bommel, wiens ploeg in de laatste drie wedstrijden in de slotfase wist te winnen.

Tegen Fortuna Sittard, BATE Borisov en PEC Zwolle trok PSV in de laatste minuten aan het langste einde. “Ik weet niet of wij fitter zijn dan andere teams, want ik weet niet wat zij doen op de training. Ik weet alleen hoe wij trainen. Wij brengen in elke training een wedstrijdelement. Wij wisten al dat we fit waren. Dat we nu drie keer laten zien tot het einde veel arbeid te kunnen leveren, is een goed teken.”