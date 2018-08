Fenomenale omhaal Ronaldo gekozen tot UEFA-doelpunt van het seizoen

De omhaal van Cristiano Ronaldo in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League tussen Juventus en Real Madrid (0-3) is gekozen tot UEFA-doelpunt van het seizoen. De Europese voetbalbond maakt via de officiële kanalen bekend dat de treffer van de Portugees door 200.000 mensen is gekozen tot mooiste van het seizoen 2017/18.

Daarmee blijft Ronaldo Dimitri Payet en Eva Navarro voor. De treffer van Payet namens Olympique Marseille in de kwartfinale van de Europa League tegen RB Leipzig kreeg ruim 35.000 stemmen. Het doelpunt van de Spaanse Navarro, gemaakt in de finale van het Europees kampioenschap Onder-17 voor vrouwen, ontving ruim 23.000 stemmen. Daarmee is de overgrote meerderheid van de stemmen gegaan naar Ronaldo.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 28, 2018

Ronaldo maakte met de omhaal de 0-2 tijdens de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus. Het duel eindigde uiteindelijk in 0-3, waarna Real Madrid de marge in eigen huis nog bijna uit handen gaf. Juventus won in de Spaanse hoofdstad met 1-3, nadat Ronaldo in blessuretijd met een rake strafschop een verlenging voorkwam. De Portugees verruilde Real Madrid deze zomer voor de Italiaanse topclub.

Ronaldo is met het mooiste doelpunt van het seizoen de opvolger van Mario Mandzukic, die de prijs een jaar geleden ontving voor zijn treffer in de Champions League-finale tussen Juventus en Real Madrid. Eerder ging de prijs twee keer op rij naar Lionel Messi, voor zijn doelpunten tegen AS Roma en Bayern München (allebei in 2015).