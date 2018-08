Geuzenboys van Nouri-pleintje winnen Tango League met wildcard

In de afgelopen weken zocht Voetbalzone naar het beste straatvoetbalteam van Nederland om zich in de Tango League te meten met de top van de Benelux. Teams van pleintjes uit heel Nederland solliciteerden en uiteindelijk werd FC De Bunders omgedoopt tot #TeamVoetbalzone en kregen FC Bisco en Geuzenboys een wildcard voor deelname aan het prestigieuze 5x5 toernooi. Afgelopen zondag was het zover en mochten de jongens laten zien wat ze in huis hadden!