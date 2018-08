Fortuna Sittard strikt voormalig jeugdspeler van Real Madrid

Fortuna Sittard heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met José Rodríguez. De Spaanse middenvelder (23) wordt door de club uit Limburg voor een seizoen gehuurd van FSV Mainz 05. Rodríguez werd opgeleid door Real Madrid en wist zijn debuut te maken in de hoofdmacht, maar tot een grote doorbraak in het eerste van de Koninklijke kwam het nooit.

Rodríguez werd in oktober 2012 door toenmalig trainer José Mourinho voor het eerst bij de selectie van Real Madrid gehaald. Een paar maanden later, in december van dat jaar, maakte hij zijn debuut in de Champions League tegen Ajax (4-1). Twintig minuten voor tijd kwam hij binnen de lijnen als vervanger van Kaká. In het seizoen 2014/15 werd Rodríguez uitgeleend aan Deportivo La Coruña en in de zomer van 2015 vertrok hij transfervrij naar Galatasaray, waar hij zijn handtekening zette onder een vierjarig contract. Medio 2016 telde Mainz ruim twee miljoen euro voor hem neer.

Een succes werd zijn tijd in Duitsland niet, want een halfjaar na het zetten van zijn handtekening vertrok hij op huurbasis naar Málaga. Vorig seizoen werd de voormalig Spaans jeugdinternational nog uitgeleend aan Maccabi Tel Aaviv. “José heeft gespeeld bij clubs in topcompetities in Spanje, Turkije en Duitsland”, zegt technisch directeur Mustafa Aztopal op de clubsite. “En zijn opleiding heeft hij genoten bij een van de beste jeugdopleidingen ter wereld. Ik weet dan ook zeker dat hij ons team dit seizoen nog beter gaat maken."

Rodríguez staat te popelen om aan de slag te gaan bij Fortuna Sittard. “Ik heb er alle vertrouwen in dat ik Fortuna Sittard nog beter kan maken dit seizoen. Ik wil zo snel mogelijk aan de slag. Ik wil trainen met mijn nieuwe teamgenoten en wedstrijden te spelen en winnen voor Fortuna Sittard en de fans.”