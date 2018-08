Renard neemt Mazraoui op in definitieve selectie voor kwalificatieduel

Noussair Mazraoui behoort tot de definitieve 25-koppige selectie van Marokko voor het duel met Malawi. Ook Sofyan Amrabat, Karim El Ahmadi, Nordin Amrabat en Mbark Boussoufa en Hakim Ziyech behoren tot het keurkorps van bondscoach Hervé Renard voor het kwalificatieduel voor de Afrika Cup. Het is onduidelijk of de rechtsback van Ajax zal ingaan op de uitnodiging, omdat ook Oranje hengelt naar zijn diensten.

De Telegraaf wist afgelopen week te melden dat bondscoach Ronald Koeman met Mazraoui gesproken heeft. "Wij hebben aangegeven wat we willen en hoe we het voor ons zien met hem. Dat hij in de toekomst een serieuze optie is voor de rechtsbackpositie. Ik denk niet dat een speler op gesprek komt en naar ons verhaal luistert als hij de keuze voor Marokko al heeft gemaakt”, zei Koeman bij Studio Voetbal.

Het is onduidelijk of Mazraoui zich nu daadwerkelijk komende maand bij de selectie van Marokko gaat voegen. Indien hij speelminuten maakt in de interland tegen Malawi, die op 7 september afgewerkt wordt, kan hij in een later stadium niet meer uitkomen voor Oranje. Mazraoui stond tijdens het WK op de reservelijst bij Marokko, maar kwam dus nog niet in actie voor de Leeuwen van de Atlas.