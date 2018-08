ADO doet zaken met FC Utrecht: ‘Dat hij talentvol is, staat buiten kijf’

Giovanni Troupée speelt aankomend seizoen voor ADO Den Haag, zo maken de Hagenaars en FC Utrecht dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige vleugelverdediger wordt voor één seizoen gehuurd, waardoor ADO een vervanger binnen heeft voor de naar Benfica vertrokken Tyronne Ebuehi. Trevor David is bovendien lang uitgeschakeld door een blessure, waardoor een extra rechtsback geen overbodige luxe was. Het talent is na Tomás Necid de tweede aanwinst voor ADO van de dag.

Troupée speelde tot nu toe 65 officiële duels voor de hoofdmacht van FC Utrecht, maar ondervond dit seizoen door de aanwezigheid van Sean Klaiber en Mark van der Maarel forse concurrentie. Met het oog op zijn ontwikkeling is nu besloten hem een jaar elders ervaring op te laten doen: “Dat Giovanni een goede, talentvolle verdediger is, staat buiten kijf. Op zeer jonge leeftijd heeft hij een plek in de ploeg veroverd, maar vanwege de toegenomen concurrentie in de selectie maakte hij de afgelopen periode minder speelminuten.”

“Giovanni gaf aan dat hij graag voor zijn kans wilde gaan in Den Haag, en wij zien daar de toegevoegde waarde van in. We wensen Giovanni een voorspoedige periode bij ADO Den Haag toe en gaan zijn ontwikkeling aldaar nauwgezet volgen”, laat directeur voetbalzaken Jordy Zuidam weten over de vleugelverdediger, die nog tot medio 2021 vastligt in de Galgenwaard.

Zijn tegenhanger in Den Haag, Jeffrey van As, is opgetogen door de komst van Troupée: “Giovanni is een zeer talentvolle speler, die we al vaak aan het werk hebben gezien. Hij is balvaardig en heeft een enorme drive naar voren. Hij staat met zijn strijdlust altijd zijn mannetje in de duels en weet wat er gevraagd wordt op Eredivisieniveau. We zijn erg blij met zijn komst.”