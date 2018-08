‘Wat dat betreft komt Strootman dus in een warm bad terecht’

Kevin Strootman staat op het punt om AS Roma te verruilen voor Olympique Marseille. Boudewijn Zenden speelde tussen 2007 en 2009 voor de Franse topclub en weet wat de 28-jarige middenvelder te wachten staat bij l’OM. “De passie daar is echt op z'n Italiaans”, zegt Zenden in gesprek met De Telegraaf.

“Wat dat betreft komt hij dus in een warm bad terecht. Kevin weet hoe hij zich onsterfelijk moet maken, want hij heeft met Roma al eens tegen Lazio gescoord. Als hij namens Marseille ook in een derby in Frankrijk scoort, weet hij ook hoe dat voelt. Ik heb in mijn periode nog een doelpunt gemaakt op bezoek bij Paris Saint-Germain. Dan is het echt een gekkenhuis”, weet de 42-jarige oud-international, tegenwoordig bij PSV in dienst als specialistentrainer.

Zenden benadrukt dat Olympique Marseille ‘ongekend populair’ is. “Los van de uitwedstrijden tegen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon, leek het bijna overal wel alsof we thuis speelden. Het is echt een club van het volk. Als het goed gaat, leef je als een God in Frankrijk. Maar als het slecht gaat, staan er ook zo tweehonderd boze supporters op het trainingscomplex. Dat is de andere kant”, aldus Zenden. Hij is van mening dat de Ligue 1 nog weleens onderschat wordt. “Het is een fysiek heel sterke competitie.”

“Met veel tactisch en technisch sterke spelers ook. Memphis Depay speelt bij Lyon en door de grote aankopen van Paris Saint-Germain krijgt de competitie meer aanzien”, vervolgt de oud-middenvelder. Hij wijst op het feit dat de selectie van Olympique Marseille met Steve Mandanda, Adil Rami en Florian Thauvin drie wereldkampioenen herbergt. “Door de binnenlandse aankopen van PSG, hebben ook andere clubs wat meer te besteden.”