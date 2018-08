‘David Silva op het middenveld samen met Sneijder; die was ook wereldtop’

Hedwiges Maduro zette in de zomer van 2018 een punt achter zijn actieve spelerscarrière. Voetbalzone sprak hem uitvoerig op de dag van bekendmaking en in gesprek met Justus Dingemanse stelde hij zijn absolute dreamteam samen van voetballers waar hij in teamverband mee speelde.