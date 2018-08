Ajax verdient tientallen miljoenen met kwalificatie voor Champions League

Ajax heeft zich dinsdagavond ten koste van Dynamo Kiev geplaatst voor de groepsfase van de Champions League en daardoor stromen de miljoenen binnen bij de club uit Amsterdam. In het grootste Europese clubtoernooi wordt in het seizoen 2018/19 in totaal 1,95 miljard euro verdeeld tussen 32 clubs en doordat Ajax zich heeft verzekerd van deelname, wordt de bankrekening van de Eredivisie-club in de komende maanden bijzonder goed aangevuld.

Startpremie

Voor alle clubs die zich hebben geplaatst voor de groepsfase heeft de UEFA in totaal een bedrag van 488 miljoen euro gereserveerd, wat neerkomt op 25 procent van het totaal te verdelen prijzengeld. Hierdoor wordt er 15,25 miljoen euro op de bankrekening van Ajax gestort. Het bedrag dat Ajax als startpremie ontvangt ligt aanzienlijk hoger dan wanneer de ploeg van Erik ten Hag was uitgeschakeld in de play-offs. De startpremie in de Europa League ligt immers op 2,9 miljoen euro, al komt daar 5 miljoen euro bovenop voor clubs die afkomstig zijn uit de play-offs van de Champions League. Dynamo Kiev moet het dus doen met een startpremie van 7,9 miljoen euro.

Coëfficiëntpremie

De UEFA heeft dertig procent van het prijzengeld gereserveerd voor een premie die op basis van de Europese prestaties van clubs van de afgelopen tien jaar wordt bepaald. Dit komt in totaal neer op 585,05 miljoen euro. De club die van alle 32 deelnemers op deze coëfficiëntenlijst het slechtst presteert moet genoegen nemen met 1,1 miljoen euro, terwijl de best presterende club (Real Madrid) 35,46 miljoen euro ontvangt. Ajax eindigt op deze ranglijst op de vijftiende óf zestiende plaats.

Als de Amsterdammers als vijftiende starten wordt er 19,8 miljoen euro verdiend, bij een zestiende plaats komt er nog eens 18,7 miljoen euro de kant van Ajax op. Dit bedrag komt bovenop de startpremie van 15,25 miljoen euro. Als Benfica zich woensdag plaatst ten koste van PAOK Saloniki start Ajax als zestiende club aan de groepsfase. Wanneer de Portugese topclub zich niet plaatst voor de groepsfase, begint Ajax als nummer vijftien.

Mocht PSV er woensdag in slagen om zich ten koste van BATE Borisov te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, dan begint het als 21ste of 22ste op deze lijst en verdient het 12,1 of 13,2 miljoen euro, bovenop de startpremie van 15,25 miljoen euro.

Winstpremies

De UEFA stelt 585 miljoen euro beschikbaar aan winstpremies. Een overwinning in de groepsfase van de Champions League levert 2,7 miljoen euro op, terwijl een gelijkspel goed is voor 900.000 euro. Clubs die zich via de groepsfase plaatsen voor de achtste finales worden beloond met een bonus van 9,5 miljoen euro. Kwalificatie voor de kwartfinales levert 10,5 miljoen euro op, terwijl een plek in de halve finales goed is voor 12 miljoen euro. De bonus voor het behalen van de Champions League-finale ligt op 15 miljoen euro per club. De winnaar van de Champions League ontvangt nog eens 4 miljoen euro.

Marketpool

Dit is de pot voor de televisiegelden en hierin keert de UEFA in totaal 292 miljoen euro uit. Wat er precies wordt uitgekeerd aan clubs uit Nederland is nog niet precies bekend, maar het Algemeen Dagblad verwacht dat dit bedrag tussen de 3 en 6 miljoen euro ligt. Als PSV zich woensdagavond niet plaatst voor de Champions League, gaat het volledige bedrag naar Ajax. Als de Eindhovenaren zich wel weten te plaatsen dan moeten beide clubs deze miljoenen verdelen. PSV ontvangt als landskampioen dan 55 procent en Ajax 45 procent.

Recettes

Ajax haalt ook geld op aan de kaartverkoop van wedstrijden. Aan de thuiswedstrijd tegen Dynamo Kiev en de drie aanstaande groepswedstrijden zal Ajax volgens het Algemeen Dagblad ‘iets meer’ dan 5 miljoen euro overhouden. De miljoenen die dit Champions League-seizoen worden binnengeharkt komen niet allemaal op de bankrekening van Ajax terecht. Door bonusconstructies zal een deel van de opbrengst worden uitgekeerd aan de spelers.