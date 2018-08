ADO Den Haag heeft met Necid gewenste nieuwe spits binnen

ADO Den Haag heeft zich versterkt met Tomás Necid, zo maakt de club uit de Hofstad middels een video op Twitter bekend. De 29-jarige spits komt transfervrij over van Bursaspor, waar zijn contract onlangs ontbonden werd. Met Necid, die een contract voor twee seizoenen heeft getekend in het Cars Jeans Stadion, heeft ADO op de valreep nog zijn gewenste versterking voor de spitspositie binnen.

Na het vertrek van Björn Johnsen naar AZ zocht ADO naar een nieuwe spits. De namen van onder meer Henk Veerman, Tom van Weert en Vincent Vermeij passeerden de revue, maar kwamen uiteindelijk niet naar de Hofstad. Met Necid heeft de club nu toch zijn gewenste nieuwe spits binnen. De Tsjechische aanvaller liet eerder deze week zijn contract bij Bursaspor, waar hij sinds 2015 speelde, verscheuren.

De Turkse club nam Necid drie jaar geleden over van PEC Zwolle, maar liet hem afgelopen jaren tweemaal op huurbasis vertrekken: naar Legia Warschau en Slavia Praag. Na zijn eerdere periode in Zwolle keert de 44-voudig Tsjechisch international nu dus weer terug in de Eredivisie. Necid speelde eerder ook voor CSKA Moskou, PAOK Saloniki en Jablonec. Hij had de mogelijkheid om terug te keren bij PEC Zwolle, maar gaf de voorkeur aan een overstap naar Den Haag.

Bij ADO ontbrak het afgelopen weken aan een spits, omdat Yuning Zhang momenteel op stage is met China Onder-23. Daardoor speelde Melvyn Lorenzen afgelopen twee wedstrijden als spits in het elftal van trainer Alfons Groenendijk. Later op de dag gaat ADO volgens verschillende media ook nog de komst van Giovanni Troupée wereldkundig maken. De verdediger wordt een seizoen gehuurd van FC Utrecht.

"Tomas is sterk, gepassioneerd en koelbloedig. Hij is een echte targetman, die de bal kan vasthouden en voor het doel absoluut het verschil kan maken. We hebben Tomas lange tijd gevolgd en hebben veel vertrouwen in hem. Dat geldt uiteraard ook voor Zhang", zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As op de website van ADO. "Tomas heeft altijd bovenaan ons lijstje gestaan. Er was een paar maanden geleden al contact, maar door het contract met Bursaspor was het toen een moeilijke opgave. Toen de komst van Henk Veerman niet doorging, hebben we weer een poging ondernomen. Toen bleek de deur open te gaan."