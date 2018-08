‘Man United peinst niet over ontslag en put hoop uit bemoedigend signaal’

Manchester United verloor vorige week met 3-2 van Brighton & Hove Albion en maandagavond gingen the Red Devils in eigen huis met 0-3 onderuit tegen Tottenham Hotspur. Door de nederlagen wankelt José Mourinho als manager van de Engelse grootmacht, maar the Guardian meldt dat de Portugees de volledige steun heeft van de clubleiding.

De Britse kwaliteitskrant claimt dat de clubleiding veel hoop put uit de eerste helft van United tegen the Spurs, die werd afgesloten met een 0-0 tussenstand. De thuisploeg had op Old Trafford verschillende mogelijkheden om de scoren te openen, maar onder anderen spits Romelu Lukaku verzuimde om de voorsprong te bewerkstelligen.

De wijze waarop United ten strijde ging tegen Tottenham na het verlies tegen Brighton wordt volgens the Guardian als ‘indrukwekkend’ beschouwd door de clubleiding. Men zou zodoende er niet eens over peinzen om Mourinho te ontslaan. Zondag wacht een uitduel met Burnley voordat de interlandperiode aanbreekt en behoudens een alarmerende nederlaag blijft Mourinho hoe dan ook manager van de topclub tot het bezoek aan Watford op 15 september, zo klinkt het.

Luke Shaw heeft via de clubkanalen zijn excuses aangeboden aan de fans van United. “Het is een trieste avond voor ons. We moeten onze rug rechten, hard werken en punten pakken, zeker na twee nederlagen. We moeten winnen, en op een goede manier. We speelden de eerste helft erg goed en als we zo blijven spelen, en onze kansen benutten, dan gaan we wedstrijden winnen.”