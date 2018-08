Kenny Tete kan na jaar uitkijken naar nieuwe club

Giannelli Imbula kan Stoke City nog verlaten. De middenvelder is in beeld bij Rayo Vallecano, dat Imbula voor een seizoen hoopt te kunnen huren van the Potters . (Cadena Ser)

Stoke City lijkt daarnaast ook nog afscheid te gaan nemen van Badou Ndiaye. De middenvelder is momenteel in Istanbul om zijn tijdelijke overgang naar Galatasaray af te ronden. (Diverse Turkse media)