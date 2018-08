‘Ik kon bij Ajax niet inlossen wat men verwachtte van mij’

Mats Rits maakte in de zomer van 2011 de overstap van Germinal Beerschot naar Ajax, maar de middenvelder wist niet door te breken in Amsterdam. Via KV Mechelen is Rits deze zomer neergestreken bij Club Brugge. De voormalig jeugdinternational stelt dat hij veel heeft gehad aan zijn periode in Nederland.

“Als jeugdspeler is Ajax de beste club van de wereld. Je leert er heel veel”, zegt de zomeraanwinst van Club Brugge in het tv-programma Extra Time van Sporza, waar hij aan tafel zit met onder anderen voormalig Ajacieden Wesley Sonck en Jan Mulder. Rits versierde een transfer naar Ajax, nadat hij op zestienjarige leeftijd indruk maakte bij Germinal Beerschot.

“Na mijn debuut, waar ik meteen twee keer scoorde, was het verwachtingspatroon te hoog. Ik kon niet inlossen wat men toen verwachtte van mij. Of die doelpunten te vroeg zijn gekomen? Te vroeg niet, want het was een moment dat je nooit kunt vergeten. Een droom van iedereen, ook van mij”, aldus Rits, die deze zomer voor drie jaar tekende bij Club Brugge.

Bij de Belgische topclub fungeert Rits sinds enkele weken als nummer zes, vooral door de blessure van Marvelous Nakamba. Hierdoor miste Rits nog geen enkel competitieduel, iets wat hij niet meteen had verwacht bij zijn aankomst in Brugge. "Ik wil iedere week spelen, ook al is er veel concurrentie hier. Soms moet ik mezelf inhouden wanneer ik ruimtes vooraan zie en er zou durven induiken."