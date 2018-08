Pochettino grijpt niet in: ‘Hij weet dat hij een enorme fout heeft gemaakt’

Hugo Lloris werd vorige week door de politie van de weg geplukt toen hij met een slok op achter het stuur zat en bracht vervolgens de nacht door in een cel van een Londens politiebureau. De Franse doelman stond maandagavond echter weer gewoon in de basis tijdens de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester United en droeg ook net als daarvoor de aanvoerdersband om zijn arm. Trainer Mauricio Pochettino liet na de wedstrijd optekenen dat hij nooit heeft overwogen Lloris te straffen.

“Hugo weet dat hij een enorme fout heeft gemaakt. We steunen hem, al weten we ook dat dit nooit gerechtvaardigd kan worden. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan de fans, aan ons, aan het hele land. Hij straft zichzelf voor zijn daden, zo slecht voelt hij zich”, liet de trainer na het met 0-3 gewonnen duel weten aan de BBC. The Spurs maakten indruk door met ruime cijfers van Manchester United te winnen, maar Pochettino wil zich nog niet rijk rekenen.

“We zullen zien wat er gaat gebeuren in de titelrace. Het belangrijkste is nu dat we kalm blijven. Als we er aan het einde van het seizoen, als er nog tien wedstrijden te gaan zijn, goed voor staan, hebben we al laten zien dat we het gevecht aan kunnen. We hebben goede spelers, een goede staf en ongelooflijke fans. We krijgen ook een van de betere stadions van Engeland. De club werkt er keihard aan en probeert zo snel mogelijk aan de wensen te voldoen.”

Lucas Moura scoorde twee keer tegen the Red Devils en de Braziliaan, die in januari voor dik 28 miljoen euro werd overgenomen van Paris Saint-Germain, droomt alvast van zijn eerste prijs in Engeland: “Ik ben naar Tottenham gekomen om te winnen. Ik geloof in het project, in de club en in de spelers. Als we elke wedstrijd zo spelen, en ik weet dat dat moeilijk wordt, zijn we in staat om kampioen te worden, dat is waarom ik hiernaartoe ben gekomen.”