Gündogan: ‘Was de affaire raciaal gemotiveerd? Vertel mij wat!’

Mesut Özil ging vlak voor het WK op de foto met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en dat leverde de middenvelder van Arsenal veel kritiek op. De spelmaker besloot na het teleurstellend verlopen WK te stoppen bij de nationale ploeg van Duitsland vanwege ‘racisme en respectloosheid’, onder meer vanuit de Duitse voetbalbond. lkay Gündogan raakte eveneens in opspraak, maar blijft wel beschikbaar voor die Mannschaft.

“Was de affaire raciaal gemotiveerd? Vertel mij wat! Is het niet racistisch als een Duitse politicus op Facebook schrijft: De nationale ploeg: 25 Duitsers en twee geitenneukers? Dat is iets wat je racisme móét noemen. Dat betekent echter niet dat iedereen in Duitsland racistisch is. Zeker niet. Bijna mijn hele leven heb ik louter goede ervaringen in Duitsland, dat wil ik hier wel duidelijk maken.”

“Maar er zijn mensen die de foto om politieke redenen hebben gebruikt. En in deze context is er deels sprake geweest van racisme”, vervolgt Gündogan. Het verhaal ging dat er ook binnen de Duitse ploeg sprake was van racisme, maar de middenvelder spreekt dit tegen. “Natuurlijk worden er wel eens grappen gemaakt over bijvoorbeeld bepaalde posts op Instagram.”

“Maar dat is normaal. Dat je elkaar af en toe steekt. Maar dat is altijd als lolletje bedoeld en zeker niet als iets racistisch. Op het WK 2014 waren we beste vrienden en nu, na een teleurstellend WK, zouden er kampen zijn, terwijl het grotendeels dezelfde spelers zijn. Het wordt zo overdreven in de buitenwacht!”, besluit de middenvelder van Manchester City in gesprek met Funke Sport.