‘Van der Vaart loopt als iemand van 55, maar bleek daarnaast waardevol’

Rafael van der Vaart debuteerde maandagavond voor zijn nieuwe club Esbjerg FB. De 35-jarige middenvelder mocht twintig minuten voor tijd invallen tijdens het gewonnen competitieduel met AaB (0-1). Trainer John Lammers was blij dat de 109-voudig international van het Nederlands elftal minuten kon maken.

“Over een invalbeurt hadden we vooraf niets afgesproken. Rafael kwam in het veld en liet zich direct gelden. Hij is belangrijk in deze groep en ik weet zeker dat wij erg veel plezier aan hem gaan beleven. Deze man is een pure liefhebber”, aldus de oefenmeester tegenover JV. Het Deense BT oordeelt enigszins positief over de inbreng van Van der Vaart.

“Hij rent en loopt als iemand van 55. Van der Vaart bleek daarnaast echter waardevol. Met al zijn routine, inzicht en techniek haalde hij de druk van de ketel. Zijn traptechniek is ook nog verbluffend. Negentig minuten spelen is er waarschijnlijk niet meer bij”, zo klinkt het. Door de overwinning is Esbjerg de nieuwe nummer zes op het hoogste niveau in Denemarken.

In gesprek met Football gaf Van der Vaart onlangs aan dat hij het naar zijn zin heeft in Denemarken. Van der Vaart wil zijn loopbaan graag afsluiten in het Scandinavische land. “Het is niet mijn voetbal, niet het voetbal waar ik van houd. Het is meer fysiek. Maar ja, voetbal verandert en ik wil blijven voetballen en wat winnen. Dat is waar ik iedere dag mijn best voor doe.”