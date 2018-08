‘Als Hakim Ziyech even geen zin heeft, durft hij er wat van te zeggen’

Joël Veltman was vorig seizoen nog de aanvoerder van Ajax, maar toen Erik ten Hag besloot de verdediger te passeren schoof de trainer de band om de arm van de jonge Matthijs de Ligt. De negentienjarige stopper is ook in de huidige voetbaljaargang de captain van de Amsterdammers en lijkt de band niet meer terug te hoeven geven zodra Veltman is hersteld van zijn zware knieblessure. Wat Valentijn Driessen betreft heeft Ten Hag hier een goede keuze gemaakt.

“De Ligt is een geweldige aanvoerder. Ik zie in hem een toekomstige aanvoerder van het Nederlands elftal, op het moment dat hij over een paar jaar de overstap naar Barcelona maakt”, begint de verslaggever van De Telegraaf bij het Sportforum van de NOS. De Ligt werd de afgelopen maanden hardnekkig in verband gebracht met een transfer, maar speelt een paar dagen voor het sluiten van de transfermarkt nog altijd in de Johan Cruijff ArenA.

Driessen denkt dat de stopper ondanks zijn jonge leeftijd een van de spelers is die dit seizoen de kar moet trekken bij Ajax: “Hij is een geboren leider. Er is niemand binnen Ajax die dat betwist. De Ligt werd aanvoerder op zijn achttiende en durft mensen binnen de groep aan te pakken”, vervolgt de journalist zijn verhaal. Als voorbeeld noemt Driessen Hakim Ziyech, die eerder nog leek te vertrekken bij Ajax, maar waarvan de kans steeds groter wordt dat hij dit seizoen ook in Amsterdam blijft.

“Als Ziyech even geen zin heeft om te trainen en geen honderd procent geeft, dan is De Ligt iemand die daar wat van durft te zeggen. En dat zijn er maar weinig binnen Ajax, want Ziyech heeft natuurlijk een aparte status”, legt hij uit. Ziyech en De Ligt nemen het dinsdagavond met Ajax in de voorrondes van de Champions League op tegen Dynamo Kiev. Door de 3-1 overwinning in eigen huis lijken de Amsterdammers goede papieren in handen te hebben voor het bereiken van de groepsfase van het miljardenbal.