'Als Van Gaal zo'n duel had afgeleverd, hadden fans om ontslag gevraagd'

Manchester United verloor maandagavond met pijnlijke cijfers van Tottenham Hotspur (0-3), waardoor de Engelse media suggereren dat José Mourinho binnenkort mogelijk gaat vertrekken bij de Engelse grootmacht. Chris Sutton, voormalig aanvaller van onder meer Chelsea en Blackburn Rovers, zag de Portugese manager na afloop over de rooie gaan tijdens de persconferentie.

Mourinho stelde onder meer dat in tactisch opzicht United niet had gefaald. “Iedereen die deze wedstrijd heeft gezien, weet dat dit team een eenheid is. De jongens gaven alles voor elkaar en dat zouden ze niet doen als ze niet eensgezind zijn”, aldus de trainer, die tijdens het perspraatje flipte. Hij toonde drie vingers en zei: “Weet je wat dit betekent? 3-0. Maar deze vingers betekenen ook drie Premierships.”

“Ik heb meer titels in de Premier League gepakt dan de andere negentien managers in Engeland samen. Drie voor mij en twee voor de andere managers. Respect, respect, respect”, besloot Mourinho, die vervolgens wegliep. Sutton zag United schutteren tegen Tottenham. “Mourinho lijkt het spoor bijster te zijn, want we hebben de wedstrijd allemaal gezien. Ze werden overklast.”

“Als Louis van Gaal zo'n wedstrijd had afgeleverd, hadden de fans om zijn ontslag gevraagd. Mourinho heeft een geweldige loopbaan gehad, maar als United middelmatigheid wil accepteren, dan krijgen ze dit. Manchester City en Liverpool bevinden zich op een ander niveau. Het is beschamend om op een dergelijke manier met 0-3 te verliezen”, besluit Sutton bij de BBC.