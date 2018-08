Barcelona doet zaken met Dortmund en bouwt zekerheidsclausule in

Paco Alcácer gaat zijn loopbaan vervolgen in de Bundesliga. Borussia Dortmund meldt dinsdagavond via de clubkanalen dat de 24-jarige spits op huurbasis overkomt van Barcelona, waar de Spanjaard niet op veel speeltijd kon rekenen. Voor Alcácer is het zijn eerste buitenlandse avontuur, daar hij eerder alleen nog voor Barcelona, Valencia en Getafe speelde.

Alcácer is een jeugdproduct van Valencia en na goede prestaties in het shirt van los Che maakte de aanvaller in de zomer van 2016 voor dertig miljoen euro de overstap naar het Camp Nou. De spits tekende voor vijf jaar, maar hij slaagde er niet in om een vaste basisplaats te veroveren; spelers als Luis Suárez, Lionel Messi, Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho werden eerder gebruikt dan Alcácer.

Alcácer, die bij Barcelona tot vijftien doelpunten en acht assists in vijftig wedstrijden is gekomen, wordt nu dus verhuurd aan BVB. De Duitse topclub betaalt 2 miljoen euro voor de huur en heeft een optie tot koop bedongen ter hoogte van 23 miljoen euro, plus 5 miljoen euro aan variabelen. Barcelona heeft echter de mogelijkheid om Dortmund die optie volgend jaar alsnog te ontzeggen, zo meldt de Spaanse club. Bovendien laat Barcelona weten dat het een doorverkooppercentage van vijf procent heeft bedongen.

Dat Alcácer naar Dortmund zou gaan, was in een eerder stadium allerminst zeker. Hoewel de onderhandelingen tussen de twee topclubs spoedig verliepen, aasden op de achtergrond meerdere partijen op de diensten van Alcácer, die nog tot de zomer van 2021 vastligt bij de Catalaanse grootmacht. Real Betis, FC Porto en Watford zouden belangstelling hebben getoond voor de aanvaller, maar naar verluidt was Dortmund de enige club die bereid was het salaris van Alcácer over te nemen.

Als Alcácer volgend seizoen definitief in Dortmund blijft, dan kan hij voor vier seizoenen tekenen. "We zijn heel blij dat hij voor ons heeft gekozen en we zijn ervan overtuigd dat hij binnen onze speelstijl past. In Barcelona werkte hij met de beste spelers ter wereld. Vanwege de extreme concurrentie heeft hij nu besloten een nieuwe start te maken", zegt sportief directeur Michael Zorc. "Ik zie er erg naar uit om in de Bundesliga te spelen", laat de aanwinst zelf weten. "Dit is een van de beste competities ter wereld. Dortmund heeft met de fantastische supporters iets magisch voor elke voetballer."