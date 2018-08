‘Hij speelde arrogantie van de smoel van Berghuis, die ging maar zwerven’

SC Heerenveen kwam zondag net te kort om een 0-4 achterstand tegen Feyenoord ongedaan te maken en de Friezen moesten in eigen huis uiteindelijk met 3-5 het hoofd buigen voor de bezoekers. Kik Pierie was met een doelpunt een van de opvallendste spelers aan de kant van de thuisploeg en Geert-Arend Roorda genoot van het spel van de jonge verdediger.

“Het enige lichtpuntje was Pierie. Hij was met afstand de beste speler op het veld. De achttienjarige speler gaat voorop in de strijd, heeft een uitstekend spelinzicht en laat zich nooit gek maken. Met passie in zijn spel was hij de enige die leek te weten wat er nodig is om tegen een topclub te spelen”, steekt de voormalige middenvelder van Heerenveen van wal in de Leeuwarder Courant.

Pierie, die vorig seizoen vaak als centrale verdediger acteerde, stond nu als linksback tegenover Steven Berghuis en hield zich volgens Roorda prima staande: “Hij speelde de arrogantie van Berghuis - de beste buitenspeler van Nederland - z’n smoel, omdat die nooit echt in de wedstrijd kon komen. Hij ging uiteindelijk maar zwerven op het middenveld om Pierie maar niet tegen te komen.”

Als het aan Roorda ligt, verhuist Pierie dan ook snel weer terug naar het hart van de verdediging. De talentvolle stopper heeft volgens de huidige jeugdtrainer van Flevo Boys kwaliteiten die op dit moment centraal in de Friese defensie ontbreken: “Pierie heeft het inzicht, durft door te dekken en heeft een uitstekende pass in zijn linker. Op dit moment is dat een groot gemis centraal achterin en dus voor het spel dat de club graag wil spelen.”